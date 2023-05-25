ФСБ раскрыла детали вербовки готовивших теракты на российских АЭС диверсантов

ФСБ рассказала о вербовке украинской разведкой готовивших теракты на АЭС диверсантов

ФСБ раскрыла детали вербовки задержанных за подготовку терактов на российских АЭС диверсантов. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает газета «Известия».

По данным издания, три гражданина Украины Александр Майструк, Эдуард Усатенко и Юрий Кищак были завербованы сотрудником Службы внешней разведки Украины Виталием Горабтюком. Всех троих обучали в специальном лагере основам диверсионно-подрывной деятельности.

По данным РИА Новости, на территории России были задержаны два гражданина Украины, еще один украинец и россиянин, сотрудничавшие с диверсантами, находятся в Бельгии. Они объявлены в розыск. Также силовики задержали двух граждан России, оказывавших содействие группе связью и транспортом.

25 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов на двух российских АЭС.

Украинские диверсанты успели подорвать одну опору ЛЭП на Ленинградской АЭС, заминировать четыре опоры ЛЭП и заложить взрывные устройства еще под семь опор Калининской АЭС.