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05:41, 10 июля 2023Бывший СССР

Украина увеличила активность беспилотников в районе ЗАЭС

РИА Новости: ВСУ увеличили активность беспилотников в районе Запорожской АЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили активность беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ).

Собеседник агентства отметил, что российские военные готовы к отражению любой атаки на данном участке. Самой главной задачей он назвал не пропустить диверсионную группу. «Когда была водная гладь, мы ожидали диверсантов по воде, сейчас есть вероятность прорыва ДРГ на квадроциклах», — подчеркнул он.

Военный указал, что «все настроены жестко и серьезно». И если противники решится пройти, ВС РФ не допустит прорыва и диверсионных действий в отношении ЗАЭС.

Директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с японским телеканалом NHK заявил, что для защиты Запорожской АЭС необходимо дать реалистичное и осуществимое альтернативное предложение.

Ранее Гросси сообщил, что МАГАТЭ не смогло осмотреть часть крыши Запорожской АЭС, где, по заявлениям ВСУ и украинского президента Владимира Зеленского, российские войска разместили взрывчатку. По его словам, российская сторона дала экспертам осмотреть отдельные участки, включая бассейны системы охлаждения, однако агентство все еще не получило доступ на крышу энергоблоков.

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    Екатерина Подвигина
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