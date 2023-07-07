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11:58, 7 июля 2023Мир

Глава МАГАТЭ рассказал о поисках взрывчатки на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал, что агентство не смогло осмотреть часть крыши ЗАЭС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) не смогло осмотреть часть крыши Запорожской АЭС, где, по заявлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинского президента Владимира Зеленского, российские войска разместили взрывчатку. Об этом заявил директор агентства Рафаэль Гросси, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram.

По словам главы МАГАТЭ, российская сторона дала экспертам осмотреть отдельные участки, включая бассейны системы охлаждения, однако агентство все еще не получило доступ на крышу энергоблоков.

«Что касается доступа, я думаю, что мы добились прогресса — со вторника до сегодняшнего дня мы получили больше доступа. Пока еще не получили доступ к крышам зданий, но мы подали соответствующие запросы, и я вполне уверен, что мы получим доступ», — сказал Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что в ходе последних проверок не обнаружил признаков минирования на ЗАЭС.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. Он считает, что Москва хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это ложь. Он напомнил, что группа МАГАТЭ регулярно посещает Запорожскую АЭС.

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    Виктория Кондратьева
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