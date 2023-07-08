Глава МАГАТЭ призвал искать реалистичный способ по защите ЗАЭС

Директор МАГАТЭ Гросси призвал найти реалистичный и альтернативный способ по защите ЗАЭС

Директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с японским телеканалом NHK заявил, что для защиты Запорожской АЭС необходимо дать реалистичное и осуществимое альтернативное предложение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если на ЗАЭС произойдет авария, то винить придется «только самих себя». «Потому что это будет искусственная авария. Она произойдет из-за того, что одни люди не смогли помешать другим сделать так, чтобы что-то случилось», — подчеркнул он.

Гросси добавил, что пытался создать защитную зону. «Однако началось контрнаступление, и военное командование не может смириться с тем, что будет территория, куда они не смогут пройти», — сказал он.

Ранее Гросси сообщил, что МАГАТЭ не смогло осмотреть часть крыши Запорожской АЭС, где, по заявлениям ВСУ и украинского президента Владимира Зеленского, российские войска разместили взрывчатку. По его словам, российская сторона дала экспертам осмотреть отдельные участки, включая бассейны системы охлаждения, однако агентство все еще не получило доступ на крышу энергоблоков.