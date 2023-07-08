Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:49, 8 июля 2023Мир

Глава МАГАТЭ призвал искать реалистичный способ по защите ЗАЭС

Директор МАГАТЭ Гросси призвал найти реалистичный и альтернативный способ по защите ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с японским телеканалом NHK заявил, что для защиты Запорожской АЭС необходимо дать реалистичное и осуществимое альтернативное предложение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если на ЗАЭС произойдет авария, то винить придется «только самих себя». «Потому что это будет искусственная авария. Она произойдет из-за того, что одни люди не смогли помешать другим сделать так, чтобы что-то случилось», — подчеркнул он.

Гросси добавил, что пытался создать защитную зону. «Однако началось контрнаступление, и военное командование не может смириться с тем, что будет территория, куда они не смогут пройти», — сказал он.

Ранее Гросси сообщил, что МАГАТЭ не смогло осмотреть часть крыши Запорожской АЭС, где, по заявлениям ВСУ и украинского президента Владимира Зеленского, российские войска разместили взрывчатку. По его словам, российская сторона дала экспертам осмотреть отдельные участки, включая бассейны системы охлаждения, однако агентство все еще не получило доступ на крышу энергоблоков.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган высказался о вступлении Украины в НАТО. Может ли Киев рассчитывать на поддержку Турции?

    В Японии на церемонии поминовения Синдзо Абэ произошла потасовка

    Иностранных наемников заметили гуляющими по городам Украины

    Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

    Средняя температура на Земле обновила исторический максимум

    Задрафтованного клубом НХЛ россиянина раскритиковали за поведение

    Компания Mars призналась в передаче Украине более 25 миллионов долларов

    Десятки правозащитных организаций осудили поставки Киеву кассетных боеприпасов

    Глава МАГАТЭ призвал искать реалистичный способ по защите ЗАЭС

    В США призвали КНР совместно бороться с климатическими изменениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости