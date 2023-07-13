Рогов: задержанные украинские диверсанты подтвердили подготовку ракетного удара по ЗАЭС

Задержанные 12 июля украинские диверсанты дали показания, подтверждающие подготовку Киевом ракетного удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, задержанные украинские диверсанты, которых готовили в Германии британские инструкторы, дали признательные показания.

«Теперь у нас есть неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками по указке киевского режима ракетной атаки на Запорожскую АЭС с последующим обвинением в случившемся России», — рассказал Рогов.

12 июля в Запорожской области российским силовикам удалось задержать украинских диверсантов, которые, по информации Рогова, готовили атаку на ЗАЭС. Он рассказал, что перед преступниками стояла задача по лазерному наведению ракет на станцию.