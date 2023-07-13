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11:02, 13 июля 2023Бывший СССР

Получены доказательства подготовки ракетного удара по Запорожской АЭС

Рогов: задержанные украинские диверсанты подтвердили подготовку ракетного удара по ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Задержанные 12 июля украинские диверсанты дали показания, подтверждающие подготовку Киевом ракетного удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, задержанные украинские диверсанты, которых готовили в Германии британские инструкторы, дали признательные показания.

«Теперь у нас есть неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками по указке киевского режима ракетной атаки на Запорожскую АЭС с последующим обвинением в случившемся России», — рассказал Рогов.

12 июля в Запорожской области российским силовикам удалось задержать украинских диверсантов, которые, по информации Рогова, готовили атаку на ЗАЭС. Он рассказал, что перед преступниками стояла задача по лазерному наведению ракет на станцию.

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    Александр Слабиев
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