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11:28, 19 июля 2023Экономика

Сбер заявил о провальных попытках преступников похитить деньги из его банкоматов

Сбер: с начала года ни один преступник не смог похитить деньги из банкоматов банка

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

С начала 2023 года ни один преступник не смог похитить деньги из банкоматов Сбера. О провальных попытках злоумышленников «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

По данным кредитной организации, в ночь на 19 июля неизвестный взорвал банкомат в отделении Сбера в городе Колпино в Санкт-Петербурге. Однако попытка похитить деньги провалилась. Сейчас банк оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Офис уже возобновил работу.

В пресс-службе заявили, что все банкоматы Сбербанка надежно защищены, что делает попытки нападения на них бессмысленными.

«Сбербанк ведет успешную системную работу по борьбе с такими преступлениями. В результате количество попыток нападений на банкоматы значительно снизилось, а преступники все реже добиваются своей цели. Так, с начала года ни один преступник не смог похитить средства из банкоматов Сбера», — заявили в пресс-службе, указав, что преступники, совершившие противоправные действия в отношении банка и его клиентов, несут заслуженное наказание.

Ранее Сбер предупредил о мошенниках, которые предлагают проверить «сотрудника» на фейк-сайте.

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    Варвара Кошечкина
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