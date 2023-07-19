В дом Брижит Бардо прибыли спасатели

Спасатели прибыли в дом Брижит Бардо в Сен-Тропе, чтобы помочь 88-летней актрисе

В среду, 19 июля, спасатели прибыли в дом Брижит Бардо в городе Сен-Тропе, чтобы оказать помощь актрисе. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Отмечается, что причиной вызова сотрудников экстренных служб стали респираторные проблемы 88-летней знаменитости. Муж артистки Бернар Дормаль подтвердил данное происшествие. «Было около девяти часов утра, когда Брижит стало трудно дышать. Ей было хуже, чем обычно, но она не потеряла сознание... Приехала бригада, которая дала ей кислород и некоторое время оставалась наблюдать за ней», — рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что его супруга плохо переносит жару, которая установилась в эти дни на территории Франции. В том числе высокая температура воздуха наблюдается на юго-востоке страны, где проживает актриса.

Ранее стало известно, что дети 87-летнего французского актера Алена Делона обвинили его сиделку в издевательствах над артистом. Родственники кинозвезды написали заявление в полицию на 66-летнюю помощницу по имени Хироми Ролен. По их словам, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера».

