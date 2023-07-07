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11:50, 7 июля 2023Культура

Дети Алена Делона обвинили сиделку в издевательствах над актером

Дети 87-летнего Алена Делона обвинили сиделку в издевательствах над актером

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Дети 87-летнего французского актера Алена Делона обвинили его сиделку в издевательствах над артистом. Об этом сообщает L'independant.

Родственники кинозвезды написали заявление в полицию на 66-летнюю помощницу по имени Хироми Ролен. По их словам, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера». Коллективная жалоба содержит пункты об «умышленном насилии над уязвимым лицом», «моральном домогательстве», «злоупотреблении слабостью» и «насилии над животным».

«Эта женщина, поселившаяся в его доме, становилась все более агрессивной, клеветала и оскорбляла его и его детей», — говорится в заявлении адвоката семьи Кристофа Айела.

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Отмечается, что сиделка контролировала телефонные разговоры Делона, а «также изолировала его от его близких, друзей и семьи». Актер подтвердил слова своих детей. Он потребовал от сиделки покинуть его дом в Пикардии, в котором она появилась в 2019 году после того, как тот перенес инсульт.

В марте 2022 года Ален Делон заявил о желании уйти из жизни с помощью эвтаназии. По словам сына артиста Энтони, отец даже составил завещание.

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    Сергей Равин
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