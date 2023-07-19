Россиянам раскрыли способы удалить пятна от ягод и пота с одежды

Продуктолог Ольга Рыжкова объяснила, что пятна пота помогут отстирать кислоты

Продуктолог, эксперт по бытовой химии Synergetic Ольга Рыжкова раскрыла способы удалить различные виды загрязнений с одежды. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Пятна пота помогут отстирать кислоты, например лимонная, в растворе которой необходимо замочить ткань на 10–15 минут. В то же время следы от мороженого следует устранять при пониженных температурах воды, а от земли — посредством пятновыводителя в спрее и геля для стирки с энзимами в составе, отметила специалистка.

По словам собеседницы издания, наиболее сложно избавиться от пятен травы и ягод, таких как клубника, малина или смородина. «В борьбе с красящими пятнами поможет пятновыводитель-отбеливатель и стирка с порошком. Вещи необходимо стирать не менее 60 минут при температуре 40 градусов, при этом белую одежду нужно предварительно обработать сухим пятновыводителем-отбеливателем, цветную — жидким», — объяснила Рыжкова.

Ранее популярный блогер Армен Адамян также раскрыл простой способ избавиться от пятен на одежде. Инфлюэнсер заявил, что справиться с данной проблемой помогут три ингредиента. Так, потребуется смешать одну столовую ложку перекиси водорода со средством для мытья посуды и пищевой содой.