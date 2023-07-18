Блогер раскрыл простой способ избавиться от пятен на одежде

Блогер Армен Адамян: избавиться от пятен на одежде помогут перекись водорода и сода

Популярный блогер Армен Адамян раскрыл простой способ избавиться от пятен на одежде. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 6,2 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсер заявил, что справиться с данной проблемой помогут три ингредиента. Так, потребуется смешать одну столовую ложку перекиси водорода со средством для мытья посуды и пищевой содой. Полученную пастообразную смесь следует нанести на загрязнение, например пятно от кофе, затем подождать 10 минут и промыть ткань холодной водой.

На размещенных кадрах автор ролика показал, как очистил с помощью указанного метода белую футболку. «Не покупайте пятновыводящие средства в магазине — вы можете сделать их сами», — обратился он к зрителям.

Ранее в июле сотрудник компании по производству ткани Pound a Meter Шадман Кадер раскрыл действенный способ удалить пятна крови с одежды. Так, эксперт посоветовал создать раствор, смешав две столовые ложки соли с четырьмя стаканами холодной воды.