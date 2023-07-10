Раскрыт действенный способ удалить пятна крови с одежды

Эксперт по ткани Кадер посоветовал удалять пятна крови с одежды холодной водой и солью

Сотрудник компании по производству ткани Pound a Meter Шадман Кадер раскрыл действенный способ удалить пятна крови с одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

В первую очередь собеседник издания предупредил, что под воздействием горячих температур кровь въедается в материал. По этой причине Кадер обратил внимание читателей, что стирать испачканную кровью одежду стоит исключительно в холодной воде.

Эксперт посоветовал создать раствор, смешав две столовые ложки соли с четырьмя стаканами холодной воды. «Замочите грязную одежду в этом растворе на 30 минут, затем прополощите и постирайте как обычно», — заключил он.

В июне основательница бренда постельных принадлежностей Piglet in Bed Джессика Хэнли раскрыла простые способы избавления от желтых пятен на подушке. По словам Хэнли, людям, которые сильно потеют ночью, необходимо приобрести водонепроницаемые наволочки.