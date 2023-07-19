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10:39, 19 июля 2023Россия

Два оборудованных камерами беспилотника упали в Подмосковье

SHOT: в Московской области упали два оборудованных камерами беспилотника

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области упали два оборудованных камерами беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, один из дронов был найден в районе промзоны в Люберцах, другой — близ Домодедово.

Использовались ли дроны как средства шпионажа или были обычными предметами хобби, пока неизвестно. Отмечается, что оба летательных аппарата отправлены на экспертизу.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе запрета на запуск БПЛА. По словам градоначальника, это решение было принято, так как беспилотники могут затруднить работу правоохранительных органов. Исключение администрация города сделала для дронов, используемых по решениям органов государственной власти.

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    Марк Леонов
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