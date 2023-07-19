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20:39, 19 июля 2023Мир

Трамп пожаловался на невиданное ранее давление на своих юристов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о невиданном ранее уровне давления на своих юристов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Scott Morgan / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп в свете предъявленных ему обвинений пожаловался на невиданное ранее давление на своих юристов со стороны судебной системы США. Об этом экс-президент сообщил на своей странице на платформе Truth Social.

«Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне, и я все еще продолжаю побеждать». — написал Трамп, добавив, что любой защищающий его юрист «либо глупец, либо великий американский патриот».

Ранее Министерство юстиции США предъявило Трампу обвинение по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. В ведомстве также указали, что в один из пунктов обвинительного приговора вошли статьи о сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей.

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    Глеб Бажуткин
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