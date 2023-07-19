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18:55, 19 июля 2023Мир

Трампу предъявили обвинение по трем пунктам в деле о штурме Капитолия

NBC: экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение по делу о штурме Капитолия

Фото: Leah Millis / Reuters

Министерство юстиции США предъявили бывшему американскому президенту Дональду Трампу обвинение по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В ведомстве также указали, что в один из пунктов обвинительного приговора вошли «статьи о сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей».

Ранее Трамп сообщил, что получил письмо от властей Соединенных Штатов с предупреждением о его аресте в следующие четверо суток. По словам экс-президента, он еще в воскресенье вечером получил повестку от «прокурора Министерства юстиции при Джо Байдене», согласно которой он «через четверо суток станет мишенью расследования жюри коллегии присяжных США».

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    Глеб Бажуткин
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