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17:18, 18 июля 2023Мир

Дональд Трамп поделился мыслями о своем скором аресте

Экс-президент Трамп заявил, что получил письмо от властей США с предупреждением об аресте

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на своей странице на платформе Truth Social, что получил письмо от властей Соединенных Штатов с предупреждением о его аресте в следующие четверо суток.

По словам Трампа, он еще в воскресенье вечером получил повестку от «прокурора Министерства юстиции при Джо Байдене», согласно которой он «через четверо суток станет мишенью расследования жюри коллегии присяжных США». В повестке было также предупреждение о возможном аресте, добавил Трамп.

Ранее Трамп в интервью Fox News пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Бывший лидер признался, что «сказал бы Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"».

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    Глеб Бажуткин
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