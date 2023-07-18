Дональд Трамп поделился мыслями о своем скором аресте

Экс-президент Трамп заявил, что получил письмо от властей США с предупреждением об аресте

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на своей странице на платформе Truth Social, что получил письмо от властей Соединенных Штатов с предупреждением о его аресте в следующие четверо суток.

По словам Трампа, он еще в воскресенье вечером получил повестку от «прокурора Министерства юстиции при Джо Байдене», согласно которой он «через четверо суток станет мишенью расследования жюри коллегии присяжных США». В повестке было также предупреждение о возможном аресте, добавил Трамп.

Ранее Трамп в интервью Fox News пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Бывший лидер признался, что «сказал бы Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"».