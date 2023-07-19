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10:28, 19 июля 2023Наука и техника

Создана биоразлагаемая пищевая упаковка

Food Packaging and Shelf Life: создана биоразлагаемая пищевая упаковка

Фото: Priscila Micaroni Lalli / Wikimedia Commons

Бразильские ученые из Государственного университета Кампинаса (FEQ-UNICAMP) и Института пищевых технологий создали биоразлагаемую пищевую упаковку на основе лимонена. Результаты работы описаны в журнале Food Packaging and Shelf Life.

Технология изготовления биопленки подразумевает использование соединения, полученного из компонента кожуры цитрусовых — лимонена, а также хитозана — биополимера, добываемого из хитина, который содержится в экзоскелетах ракообразных. Лимонен ранее уже применяли в пленке для упаковки пищевых продуктов, поскольку он обладает антиоксидантным и антимикробным действием, но его эффективность снижается из-за летучести и нестабильности в процессе производства.

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Чтобы преодолеть эту проблему, авторы воспользовались производным лимонена под названием полилимонен, которое не обладает недостатками чистого лимонена. Хитозан был использован потому, что это полимер природного происхождения с антиоксидантными свойствами. Сочетание двух материалов позволило получить пленку с улучшенными биологически активными свойствами. Теоретически хитозан и полилимонен не смешивались, поэтому в ходе различных экспериментов было решено остановиться на процессе полимеризации.

Тесты показали, что полученная пленка обладает антиоксидантной способностью, защитой от света и водяного пара, а также устойчивостью к высоким температурам. Пока технология недоступна для коммерческого производства, потому что полимер на основе хитозана еще не производится в достаточно крупных масштабах.

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    Елена Апазиди
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