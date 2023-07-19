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06:00, 19 июля 2023Интернет и СМИ

Женщина посмотрела запись с камеры наблюдения в детской комнате и испугалась

Фото: @oddlyterrifying / Reddit

Пользовательница сети с ником u/GentiKras решила посмотреть запись с камеры наблюдения, установленной в детской комнате, и испугалась одной детали. Стоп-кадр записи она разместила на Reddit.

На опубликованном снимке можно увидеть детскую кроватку и две светящиеся точки в темноте. В подписи к посту женщина уточнила, что на кадре запечатлен ее ребенок, который смотрит прямо в камеру.

Публикация женщины вызвала обсуждения в сети. Один из пользователей заявил, что стоп-кадр записи вызвал у него бурю эмоций. «Сначала я был замешательстве, потому что не понимал, на что именно я смотрю, затем я засмеялся, а потом я наконец заметил глаза и пришел в ужас», — рассказал он. Другой комментатор признался, что сначала ему показалось, будто камера сняла привидение.

Еще один пользователь вспомнил, как попадал в подобную ситуацию, что и автор поста: у него тоже в детской комнате была камера, и он тоже испугался, когда увидел, как светятся глаза его ребенка ночью.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей, как открыл запись, сделанную камерой наблюдения у своего дома, и удивился неожиданной картине. По словам парня, он обнаружил на видео свою подругу, которой он разрешил провести вечеринку, в джакузи с голым мужчиной.

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    Олег Давыдов
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