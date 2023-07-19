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12:19, 19 июля 2023Экономика

В Carlsberg Group заявили о потере контроля над «Балтикой»

Carlsberg Group сообщила о потере контроля над пивоваренными заводами «Балтика»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group заявила о потере контроля над управлением и деятельностью пивоваренных заводов «Балтика». Об этом говорится на сайте корпорации.

«Смена руководства пивоваренного завода "Балтика" была произведена без ведома или одобрения Carlsberg Group», — заявили в компании. Там отметили, что неизвестно, какие последствия это событие окажет на текущую деятельность «Балтики» в России, а также на текущий процесс продаж продукции.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о переходе в управление «Росимущества» принадлежащих иностранным компаниям долей в «Балтике» и «Данон Россия». Гендиректором «Балтики» стал предприниматель Таймураз Боллоев, возглавлявший предприятие 1991-2004 годах.

Carlsberg Group объявила об уходе из России в марте 2022 года.

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    Мария Черкасова
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