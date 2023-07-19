В европейской стране зафиксировали новый температурный рекорд

La Vanguardia: воздух в Каталонии прогрелся до 45,3 градуса Цельсия

Метеорологические службы в Испании 18 июля зафиксировали новый температурный рекорд в автономном сообществе Каталония. Столбик термометра превысил 45 градусов Цельсия, сообщает газета La Vanguardia.

Так, в городе Фигерас в провинции Жирона европейской страны столбик термометра поднялся до 45,3 градуса Цельсия. При этом в водохранилище провинции температура достигла 45,1 градуса Цельсия.

Предыдущий рекорд в Каталонии фиксировали в 2019 году. Тогда в конце июня в сообществе воздух прогрелся до 43,8 градуса Цельсия. Высокие температура заметили в разных регионах страны.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой неделе жители южноевропейских стран столкнутся с усилением экстремальной жары.