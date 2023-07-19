Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:35, 19 июля 2023Среда обитания

В европейской стране зафиксировали новый температурный рекорд

La Vanguardia: воздух в Каталонии прогрелся до 45,3 градуса Цельсия

Фото: Gao Jing / Globallookpress.com

Метеорологические службы в Испании 18 июля зафиксировали новый температурный рекорд в автономном сообществе Каталония. Столбик термометра превысил 45 градусов Цельсия, сообщает газета La Vanguardia.

Так, в городе Фигерас в провинции Жирона европейской страны столбик термометра поднялся до 45,3 градуса Цельсия. При этом в водохранилище провинции температура достигла 45,1 градуса Цельсия.

Предыдущий рекорд в Каталонии фиксировали в 2019 году. Тогда в конце июня в сообществе воздух прогрелся до 43,8 градуса Цельсия. Высокие температура заметили в разных регионах страны.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой неделе жители южноевропейских стран столкнутся с усилением экстремальной жары.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский потребовал новые системы ПВО для защиты Одессы

    Названы страны с наибольшей популярностью удаленной работы

    Кристофер Нолан отреагировал на решение Квентина Тарантино завершить карьеру

    Эксперт рассказал о правильной технике отжиманий

    Варламова потребовали оштрафовать

    Москвичи пережили самый сильный дождь за последние 50 лет

    Путин назвал лучшее средство против пропаганды

    Стало известно о состоянии здоровья отца Леонида Агутина

    В европейской стране зафиксировали новый температурный рекорд

    Финляндия закроет генконсульство России в Турку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости