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12:34, 19 июля 2023Среда обитания

Россиян захотели оповещать о ЧС через домофоны

Глава МЧС Куренков заявил о намерении ведомства оповещать россиян о ЧС через домофоны
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

В МЧС прорабатывают возможность оповещать граждан, проживающих в многоквартирных домах, о чрезвычайных ситуациях (ЧС) через домофоны. Слова главы ведомства Александра Куренкова приводит РИА Новости.

Предупреждать жителей о ЧС планируют при помощи специальных систем оповещения. Ведомство уже решает вопрос внедрения соответствующей технологии с представителями промышленного и ИТ-секторов. При этом Куренков пояснил, что нововведение не окажется дорогостоящим.

«Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение придет в каждую квартиру», — заключил Куренков в ходе выступления в Совете Федерации.

В марте сообщалось, что МЧС на неопределенный срок перенесло проверки систем оповещения в России из-за хакерских атак на инфраструктуру связи. Изначально комплексную проверку готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира отложили в Томской области, однако в пресс-службе региональной администрации уточнили, что мера коснется всей страны.

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    Анатолий Акулов
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