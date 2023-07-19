У берегов Австралии был найден загадочный металлический цилиндр

Fox News: в Австралии обнаружили обломки неизвестного происхождения

Неподалеку от австралийского города Джуриен Бэй на берегу был обнаружен загадочный металлический цилиндр. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Несмотря на разные предположения о его происхождении, публикуемые местными СМИ, власти страны придерживаются мнения, что предмет является космическим мусором. Они призвали местных жителей избегать контакта с находкой. В свою очередь, представители Австралийского космического агентства решили изучить этот вопрос, связавшись с партнерами. По их версии, цилиндр может быть частью иностранной ракеты-носителя.

Загадочный объект заинтересовал и пользователей соцсетей, начавших строить догадки, откуда он взялся. Так, некоторые из них полагают, что обломок мог отделиться от индийской ракеты LVM3, которая была запущена на прошлой неделе, после чего приплыть к берегу. Однако другие не согласились с подобной теорией, пояснив, что такое большое количество ракушек на корпусе детали не смогло бы вырасти за столь короткий срок.

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