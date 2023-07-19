В Москве после обнаружения тела 11-летнего ребенка в парке завели уголовное дело

ГСУ СК по Москве завело уголовное дело после обнаружения тела 11-летнего мальчика в парке

Уголовное дело завели после того, как тело 11-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в одном из столичных парков возле Каширского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Москве.

«В настоящее время совместно с оперативными сотрудниками проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления», — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенка нашли 19 июля в коллекторе, находящемся в лесном массиве на территории парка. Накануне он ушел гулять с ровесником и не вернулся домой, в полицию о пропаже заявили родственники мальчика. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, родных и знакомых погибшего, изучают записи с камер.

Ранее суд в Москве приговорил гастарбайтера к 22 годам заключения. Следствие и суд установили, что мужчина избивал маленькую девочку, а также сломал ей ключицу.