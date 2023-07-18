В России на 22 года осудили гастарбайтера за убийство трехлетнего ребенка

В Москве суд приговорил к 22 годам гастарбайтера за убийство 3-летней дочери сожительницы

Мосгорсуд приговорил к 22 годам лишения свободы 59-летнего гастарбайтера из Таджикистана Вали Хамроева за убийство трехлетней дочери сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. «Приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, которые большинством голосов признали Хамроева виновным во всех инкриминируемых ему деяниях и не заслуживающим снисхождения», — уточнила Нефедова.

Следствие и суд установили, что с 24 по 27 декабря 2019 года Хамроев в квартире на 15-ой Парковой улице избивал ребенка, сломал ему ключицу, а затем задушил.

По итогам первого судебного процесса присяжные сочли вину Хамроева в убийстве девочки недоказанной и 22 декабря 2021 года оправдали его. 11 октября 2022-го Верховный суд России, ознакомившись с материалами уголовного дела, отменил приговор: как выяснилось, защита обвиняемого умышленно вводила присяжных в заблуждение и использовала недопустимые доказательства, а председательствующий на процессе не пресек эти действия.

Дело было направлено на пересмотр, по результатам которого был оглашен второй приговор.