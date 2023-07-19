В Австралии на побережье вынесло огромный таинственный цилиндр

На пляж в Австралии вынесло неизвестный огромный цилиндрический объект медного цвета

В западной Австралии на пляж вынесло огромный цилиндр неизвестного происхождения. Об этом сообщает The Guardian.

Местные жители заметили таинственный объект медного цвета на побережье возле Юрьен-Бэй в воскресенье, 16 июля. Он заметно поврежден длительным нахождением в соленой воде и предположительно был фрагментом более крупной конструкции.

Сотрудники полиции, осмотревшие цилиндр, пришли к заключению, что он не является частью коммерческого воздушного судна — например, исчезнувшего пассажирского авиалайнера MH370. Поскольку природа объекта оставалась неизвестной, первоначально место находки оцепили на тот случай, если он окажется токсичным.

В понедельник по итогам работы специалистов химической лаборатории полиция выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что в нынешнем состоянии «объект не представляет опасности для публики». Объект уберут с пляжа, как только будет точно определено его происхождение.

Предположительно цилиндр может иметь отношение к аэрокосмической отрасли. Сейчас его изучают сотрудники Австралийского космического агентства.

Один из пользователей форума Reddit отметил, что находка напоминает третью ступень ракеты-носителя для выведения спутников на полярную орбиту. Доктор Элис Горман, специалист в области комической археологии из Университета Флиндерса, поддержала эту версию. По ее мнению, объект напоминает топливный цилиндр, который отделяется от ракеты после успешного запуска.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе полицейский снял на видео странный голубой шар, летящий по небу, а местные жители рассказали о визите странных существ с огромными глазами. Инцидент произошел поздним вечером 30 апреля, однако СМИ узнали о нем лишь в июне.