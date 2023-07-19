Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:36, 19 июля 2023Из жизни

В Австралии на побережье вынесло огромный таинственный цилиндр

На пляж в Австралии вынесло неизвестный огромный цилиндрический объект медного цвета

Кадр: «Пятый канал»

В западной Австралии на пляж вынесло огромный цилиндр неизвестного происхождения. Об этом сообщает The Guardian.

Местные жители заметили таинственный объект медного цвета на побережье возле Юрьен-Бэй в воскресенье, 16 июля. Он заметно поврежден длительным нахождением в соленой воде и предположительно был фрагментом более крупной конструкции.

Сотрудники полиции, осмотревшие цилиндр, пришли к заключению, что он не является частью коммерческого воздушного судна — например, исчезнувшего пассажирского авиалайнера MH370. Поскольку природа объекта оставалась неизвестной, первоначально место находки оцепили на тот случай, если он окажется токсичным.

В понедельник по итогам работы специалистов химической лаборатории полиция выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что в нынешнем состоянии «объект не представляет опасности для публики». Объект уберут с пляжа, как только будет точно определено его происхождение.

Материалы по теме:
«Они замаскированы под нас» Тысячи россиян уверены, что были избраны инопланетянами. Почему они так решили?
«Они замаскированы под нас»Тысячи россиян уверены, что были избраны инопланетянами. Почему они так решили?
14 мая 2023
«Сноп принял форму серпа» После Второй мировой человечество помешалось на инопланетянах. Как в СССР искали НЛО?
«Сноп принял форму серпа»После Второй мировой человечество помешалось на инопланетянах. Как в СССР искали НЛО?
18 февраля 2023

Предположительно цилиндр может иметь отношение к аэрокосмической отрасли. Сейчас его изучают сотрудники Австралийского космического агентства.

Один из пользователей форума Reddit отметил, что находка напоминает третью ступень ракеты-носителя для выведения спутников на полярную орбиту. Доктор Элис Горман, специалист в области комической археологии из Университета Флиндерса, поддержала эту версию. По ее мнению, объект напоминает топливный цилиндр, который отделяется от ракеты после успешного запуска.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе полицейский снял на видео странный голубой шар, летящий по небу, а местные жители рассказали о визите странных существ с огромными глазами. Инцидент произошел поздним вечером 30 апреля, однако СМИ узнали о нем лишь в июне.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу предъявили обвинение по трем пунктам в деле о штурме Капитолия

    Украина усилит границу с Белоруссией из-за прибытия ЧВК «Вагнер»

    Минобороны объявило ряд районов Черного моря опасными для судоходства

    Выступления Басты, Агутина и Ивлеевой установили рекорд

    Ветеран спецназа США назвал ужасающими потери ВСУ

    Раскрыты требования из райдера Филиппа Киркорова

    В Турции пожаловались на проблемы из-за снижения числа российских туристов

    Бывшего вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест

    Рынок смартфонов начал восстанавливаться

    Названа причина концентрации резервов ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости