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10:17, 19 июля 2023Ценности

Блогерша перечислила портящие свидание женские наряды

Блогерша Виктория Триведи призвала девушек отказаться от клетчатых рубашек на свидании

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Блогерша и тренер по отношениям Виктория Триведи из Канады перечислила портящие свидание женские наряды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Чтобы не выглядеть безвкусно, эксперт призвала девушек отказаться от клетчатых рубашек и заменить их на блузки с вертикальными полосками. Также она посоветовала избегать кроп-топов в сочетании с мешковатыми спортивными штанами и мини-платьев с откровенным декольте. Вместо последних, по мнению инфлюэнсерши, предпочтительнее выбирать более длинные классические модели.

В то же время ухудшить внешний вид способны массивные босоножки на платформе, удачной альтернативой которым послужат лодочки на низком каблуке. Что касается маникюра — специалистка порекомендовала короткие ногти нюдовых оттенков.

В январе сообщалось, что блогерша Анна Шаффер была отвергнута парнем из-за выбранного ею наряда. Автор ролика надела на встречу брюки цвета хаки с завышенной талией и серую водолазку, добавив несколько аксессуаров.

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    Алина Гостева
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