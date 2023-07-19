Блогерша перечислила портящие свидание женские наряды

Блогерша Виктория Триведи призвала девушек отказаться от клетчатых рубашек на свидании

Блогерша и тренер по отношениям Виктория Триведи из Канады перечислила портящие свидание женские наряды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Чтобы не выглядеть безвкусно, эксперт призвала девушек отказаться от клетчатых рубашек и заменить их на блузки с вертикальными полосками. Также она посоветовала избегать кроп-топов в сочетании с мешковатыми спортивными штанами и мини-платьев с откровенным декольте. Вместо последних, по мнению инфлюэнсерши, предпочтительнее выбирать более длинные классические модели.

В то же время ухудшить внешний вид способны массивные босоножки на платформе, удачной альтернативой которым послужат лодочки на низком каблуке. Что касается маникюра — специалистка порекомендовала короткие ногти нюдовых оттенков.

В январе сообщалось, что блогерша Анна Шаффер была отвергнута парнем из-за выбранного ею наряда. Автор ролика надела на встречу брюки цвета хаки с завышенной талией и серую водолазку, добавив несколько аксессуаров.