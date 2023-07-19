Во Франции начнут брать ДНК собак для отслеживания не убирающих за ними хозяев

Во французском Безье начнут брать ДНК собак для отслеживания не убирающих за ними хозяев

Во французском городе Безье начнут брать ДНК собак, чтобы отслеживать недобропорядочных хозяев. Таким образом местные власти собираются бороться с владельцами, не убирающими за своими питомцами во время прогулок, сообщает Phys.org.

Меру ввели в качестве эксперимента на ближайшие два года. Штраф за неубранные отходы жизнедеятельности, оставленные на улице, составляет 120 евро (12,2 тысячи рублей), а за отказ сдать ДНК-тест — 38 евро (3,8 тысячи рублей).

По словам мэра города Роберта Менара, только в центре Безье коммунальные службы собрали более тысячи фекалий. С проблемой пытались бороться с помощью дежурящих на улицах сотрудников полиции, однако метод оказался неэффективным. Уборка фекалий обходится городу примерно в 80 тысяч евро ежегодно.

Ранее ученые из Бельгии выяснили, что неубранные при выгуле моча и фекалии животных вредны для почвы. Исследование показало, что отходы жизнедеятельности питомцев ставят под угрозу биоразнообразие на планете из-за содержащихся в них фосфора и азота.