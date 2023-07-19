Во Франции начнут брать ДНК собак для отслеживания не убирающих за ними хозяев
Во французском городе Безье начнут брать ДНК собак, чтобы отслеживать недобропорядочных хозяев. Таким образом местные власти собираются бороться с владельцами, не убирающими за своими питомцами во время прогулок, сообщает Phys.org.
Меру ввели в качестве эксперимента на ближайшие два года. Штраф за неубранные отходы жизнедеятельности, оставленные на улице, составляет 120 евро (12,2 тысячи рублей), а за отказ сдать ДНК-тест — 38 евро (3,8 тысячи рублей).
По словам мэра города Роберта Менара, только в центре Безье коммунальные службы собрали более тысячи фекалий. С проблемой пытались бороться с помощью дежурящих на улицах сотрудников полиции, однако метод оказался неэффективным. Уборка фекалий обходится городу примерно в 80 тысяч евро ежегодно.
Ранее ученые из Бельгии выяснили, что неубранные при выгуле моча и фекалии животных вредны для почвы. Исследование показало, что отходы жизнедеятельности питомцев ставят под угрозу биоразнообразие на планете из-за содержащихся в них фосфора и азота.