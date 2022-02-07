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Раскрыта неожиданная опасность собак

Неубранные моча и фекалии собак поставили под угрозу биоразнообразие на планете

Фото: Shutterstock

Бельгийские исследователи из Гентского университета раскрыли неожиданную опасность собак для природы. Неубранные при выгуле моча и фекалии животных вредны для почвы и ставят под угрозу биоразнообразие на планете. Текст исследования опубликован в газете Ecological Solutions and Evidence.

В продуктах жизнедеятельности собак содержатся фосфор и азот — в больших объемах они опасны для растений. Ученые выяснили, что чрезмерное удобрение этими веществами земли вдоль пешеходных дорожек может достигать уровней, которые считаются незаконными для сельского хозяйства.

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В течение 18 месяцев исследователи наблюдали за количеством животных, которых выгуливают в четырех природных заповедниках города Гент, и распространили модель на всю Европу, где проживает примерно 87 миллионов собак. По оценкам специалистов, ежегодно каждый питомец оставляет после себя на улице около 11 килограммов азота и около пяти килограммов фосфора — сопоставимое загрязнение окружающей среды этими веществами происходит от сельского хозяйства и автомобильных выхлопов.

Слишком высокая концентрация в почве азота и фосфора мешает развитию многих видов растений — их вытесняют крапива и борщевик. Чтобы не допустить перенасыщение земли удобрениями, исследователи призвали владельцев собак убирать за животными экскременты в специальные пакеты и контейнеры. Однако эксперты отметили, что мочу питомцев собрать практически невозможно, поэтому излишков азота в почве вряд ли удастся избежать.

Ранее специалисты предложили перевести домашних питомцев на корм из насекомых, чтобы сократить вредные эмиссии в атмосферу. По оценкам экспертов, производство пищи для кошек и собак на основе мяса так же вредит планете, как ежегодные выбросы от 13,6 миллиона автомобилей. Заменить коров, кур и свиней эксперты посоветовали кузнечиками, мучными червями и черными мухами. Согласно предварительным исследованиям, выращивание этих видов на ферме меньше навредит планете, а корм на их основе богат белком, полезными жирами, маслами, витаминами и минералами.

Нина Ташевская
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