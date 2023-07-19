Дружелюбная собака нашла опасного беглого преступника

New York Post: домашняя собака в США нашла беглого преступника

Домашняя собака в американском штате Пенсильвания нашла находившегося девять дней в розыске опасного беглого преступника, который спрятался на заднем дворе дома ее хозяев. Об этом сообщает New York Post.

Дружелюбная собака по кличке Такер Рона и Синтии Эклунд начала лаять и бросилась к ручью около заднего двора дома. Хозяева попытались подозвать ее, но Такер игнорировал их окрики. Эклунды предположили, что питомец гоняется за каким-то животными у воды или решил пообщаться с прохожим.

Однако собака продолжала лаять, и пара отправилась на гольф-карте посмотреть, что произошло. На месте они обнаружили 34-летнего Майкла Берхама. Он был без рубашки и в брюках, которые явно являлись частью оранжевого тюремного костюма. Пара сразу узнала мужчину, так как после побега о нем было много новостей в местных СМИ. Вспомнив, что Берхама следует считать вооруженным и опасным, муж с женой поинтересовались, что он там делает. Тот ответил, что просто устроился отдохнуть. Эклунды быстро ушли и позвонили в полицию.

В это время Берхам попытался спрятаться в лесу, но полицейские сумели разыскать и задержать его. Синтия рассказала, что за обнаружение подозреваемого в совершении преступления Такер получил сочный стейк.

Берхам был осужден по 26 статьям, связанным с поджогом, похищением и взломом. 6 июля он сбежал из тюрьмы, спустившись с крыши здания по связанным простыням.

Ранее сообщалось, что беглый заключенный в британском графстве Сассекс заявил, что решил сдаться полиции, чтобы получить объявленное за его арест вознаграждение. Он заявил об этом в комментарии под постом полицейских в соцсети с сообщением о его розыске.

