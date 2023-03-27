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12:25, 27 марта 2023Из жизни

Беглый заключенный решил получить вознаграждение за свою поимку

Daily Mail: сбежавший преступник выразил желание получить вознаграждение за свою поимку

Фото: Crawley Police Station

Беглый заключенный в британском графстве Сассекс заявил, что решил сдаться полиции, чтобы получить объявленное за его арест вознаграждение. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Кертис Харрисон был осужден за нарушение судебного запрета. Позже мужчина нарушил условия условно-досрочного освобождения.

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Полиция объявила награду в размере 500 фунтов (46,8 тысячи рублей) за поимку сбежавшего преступника. Объявление о розыске мужчины полицейские разместили в своей официальной группе в соцсети. К нему был приложен портрет Харрисона и контактная информация для сообщения о его местонахождении. Под этим постом появился комментарий, который был размещен с аккаунта, зарегистрированного на имя Харрисона. Автор комментария выразил желание забрать деньги. «Я с радостью заберу эти 500 фунтов», — говорилось в нем. В другом комментарии мужчина написал: «Заплатите мне 500 фунтов, и я сам сдамся».

Позже некоторые комментарии были удалены. Был ли Харрисон задержан, неизвестно.

Ранее сообщалось, что двое заключенных в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, США, прорыли тоннель при помощи зубной щетки и сбежали из тюрьмы в блинную. Посетители заведения заметили беглецов и вызвали полицию.

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Алиса Дмитриева
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