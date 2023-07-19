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09:54, 19 июля 2023Среда обитания

В Москве открыли путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон»

Собянин: в Москве открыт путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон»

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

В Москве открылся новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об особенностях путепровода и его пользе для горожан он рассказал в Telegram.

«Транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик», — отметил градоначальник.

По его словам, всего на развязке будет 18,6 километра дорог, в том числе один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Собянин подчеркнул, что масштабные работы планируется завершить в начале 2025 года.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве острова в центре Москвы.

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    Варвара Кошечкина
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