В Москве открыли путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон»

Собянин: в Москве открыт путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон»

В Москве открылся новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об особенностях путепровода и его пользе для горожан он рассказал в Telegram.

«Транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик», — отметил градоначальник.

По его словам, всего на развязке будет 18,6 километра дорог, в том числе один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Собянин подчеркнул, что масштабные работы планируется завершить в начале 2025 года.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве острова в центре Москвы.