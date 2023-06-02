Названа дата завершения строительства участка новой магистрали в Москве

Строительство южной части Московского скоростного диаметра завершится в 2023 году

Строительство южной части Московского скоростного диаметра закончат в течение 2023 года. Дату завершения работ на участке новой магистрали в своем Telegram-канале назвал мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году завершим работу на южном направлении Московского скоростного диаметра. Этот участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы с населением порядка 2,5 миллиона человек», — написал глава города.

Собянин уточнил, что на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги идут финальные работы — там укладывают тротуар, высаживают деревья и готовят грунт под газон. При этом на улице Верхние Поля на участке от улицы Марьинский парк до МКАД продолжается реконструкция.

Ранее Собянин заявил, что в конце 2024 года в Москве планируют открыть сразу 11 станций новой Троицкой линии метро — это должно стать одним из крупнейших запусков в истории метрополитена.