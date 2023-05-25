Анонсирован крупнейший запуск новых станций в истории метро Москвы

Мэр Москвы Собянин: в 2024 году в столице впервые запустят сразу 11 станций метро

В конце 2024 года в Москве планируют открыть сразу 11 станций новой Троицкой линии метро — это должно стать одним из крупнейших запусков в истории метрополитена. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram.

«Работаем над главным пусковым комплексом 2024 года в области метростроения. Это участок Троицкой линии от "ЗИЛа" до "Коммунарки" — 25 километров, 11 станций. Сложнейший комплекс, который необходимо завершить одномоментно на всех 11 станциях и запустить одновременно», — написал он.

Мэр также подчеркнул важность строительства новой станции на улице «Университет дружбы народов» на улице Миклухо-Маклая — по его словам, она улучшит транспортную доступность для сотен тысяч жителей. «Рядом с этой станцией живут 240 тысяч человек, вокруг расположены университеты, научные и медицинские центры», — пояснил Собянин.

Ранее москвичам предложили выбрать цвета строящихся линий метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Жителям города предложили четыре комбинации оттенков.