Москвичам предложили выбрать цвета строящихся линий метро

В Москве выберут цвета Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы выбрать цвета строящихся линий метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Об этом говорится на портале Mos.ru.

Голосование проходит на сайте проекта «Активный гражданин». Палитру подобрали таким образом, чтобы цвета новых веток не сливались с уже существующими. Так, москвичи выбирают из четырех комбинаций. В первую входят лиловый, лавандовый и песочный оттенки, во вторую — изумрудный, графитовый и рубиновый. Третья представлена такими цветами, как оливковый, сиреневый и медный, а четвертая — сиреневый, графитовый и песочный.

«По старой московской традиции пора выбрать цвета, которыми новые линии будут обозначены на схеме метрополитена. Это важный и ответственный выбор, ведь со временем цвета становятся народными названиями. Когда говорят о пересадке с зеленой ветки на красную, всем понятно, что речь идет о Замоскворецкой и Сокольнической линиях метро», — отметил Собянин.

Ранее после реконструкции для пассажиров открылся участок Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехова». Работы завершились менее чем за полгода. В ходе них тоннели были построены заново с применением современных технологий.