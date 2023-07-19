Европе предрекли усиление кризиса

МЭА: спрос на электроэнергию в Европе упадет до самого низкого уровня с 2002 года

К концу декабря спрос на электроэнергию на европейском рынке сократится до самого низкого уровня за последние более чем 20 лет — с 2002 года. Снижение на три процента будет обусловлено кризисом производства в секторе тяжелой промышленности и других энергоемких отраслях экономики, сообщается в июльском докладе аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Спад производства в различных отраслях экономики Европы объясняется общим удорожанием энергоресурсов в регионе в сравнении с докризисными показателями 2019-го. По итогам первой половины 2023-го цены на электроэнергию составили около 100 евро за мегаватт-час, что более чем вдвое превышает средний уровень четырехлетней давности в 40 евро.

Снижение спроса на три процента на электроэнергию будет наблюдаться второй год подряд, однако в 2023-м кризис, вероятнее всего, усилится из-за того, что многие отрасли европейской экономики до сих пор не оправились от негативных последствий прошлогоднего спада производства. Так, по итогам первой половины 2023 года суммарный спрос на электроэнергию со стороны энергоемких отраслей сократился на ошеломляющие шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В целом общее падение спроса на электроэнергию на шесть процентов по итогам двух последних лет окажется самым большим за всю историю наблюдений. Смягчить последствия кризиса пока не помогли ни значительный рост электрификации в регионе, ни рекордный объем проданных электромобилей и теплонасосов, пришли к выводу эксперты.

При этом последствия удорожания энергоресурсов вкупе со спадом производства уже прочувствовала крупнейшая экономика Европы — Германия. Так, по итогам мая 2023 года спад в секторе обрабатывающей промышленности ФРГ составил 0,2 процента по сравнению с апрелем. Сокращение производства электроэнергии в стране также повлияло на работу других энергоемких отраслей, включая фармацевтику, где снижение спроса на ресурсы составило 13,1 процента.