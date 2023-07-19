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11:20, 19 июля 2023Экономика

В России собрались повысить тарифы для борьбы с деградацией спутниковой связи

«Ъ»: Минцифры хочет повысить тарифы на спутниковую связь и отказаться от услуг иностранцев

Фото: Luke Southern / Unsplash

Минцифры собирается запретить российским операторам связи закупать услуги спутникового доступа у иностранных компаний, а тарифы на пользование российскими спутниками — повысить в 2,5 раза. Об этом со ссылкой на презентацию ведомства, показанную в процессе обсуждения стратегии развития отрасли связи до 2035 года с участием премьера Михаила Мишустина, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом чиновники хотят предотвратить деградацию отечественной спутниковой связи в ближайшие годы. По оценкам экспертов, к 2030 году 7 из 12 спутников ФГУП «Космическая связь» выработают срок эксплуатации.

Отказ от работы с западными коммерческими компаниями, полагают в ведомстве, поспособствует увеличению финансирования разработок и запусков российских спутников. Иначе Россия столкнется со сбоями в работе системы президентской, правительственной и специальной спутниковой связи, федерального цифрового телевидения, утратит связь со значительной частью арктических территорий.

По оценкам специалистов, к 2030 году количество зарубежных спутников широкополосного доступа на негеостационарных низких орбитах превысит 10 тысяч. Доминирование иностранных группировок сделает невозможным удовлетворить потребности экономики страны современными услугами связи, а также создаст угрозы иного характера.

В Минцифры подтвердили актуальность предложения о запрете, уточнив, что оно касается как государственных компаний, так и частных. Акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев назвал инициативу логичной, отметив, что уход западных производителей дополнительно увеличивает стоимость новых спутников, а значит, денег потребуется больше, чем ожидалось.

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Это мнение подтверждает проект «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024-2035 годы». В нем говорится, что геополитическая обстановка исключает возможность поставок ключевого зарубежного оборудования и комплектующих для создания отечественных космических аппаратов. Ранее доля импорта достигала в спутниках 80 процентов.

В «Триколоре» отметили, что в целом не против инициативы правительства, но хотели бы, чтобы переход был постепенным, а власти учли все нюансы. Речь идет о том, что работа только на российскую территорию снижает доступность услуг и повышает их стоимость, а перед тем, как запретить пользоваться западными спутниками, нужно адаптировать или развить отечественные технологии.

Представитель компании уточнил, что процесс займет куда больше трех-пяти лет, потому что у российских компаний нет необходимой экономической и технологической базы.

Год назад зампредседателя правления «Новатэка» Евгений Амбросов рассказал, что из-за ограниченного количества данных по состоянию Северного морского пути компания столкнулась с проблемами в вывозе сжиженного природного газа (СПГ). Все поставщики коммерческих снимков со спутника зарегистрированы за рубежом, заключать с ними сделки невозможно из-за санкций. В результате судам приходится пользоваться небольшим количеством фотографий из открытых источников, что существенно усложняет навигацию.

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    Платон Щукин
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