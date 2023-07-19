Во Франции раскритиковали планы увеличить помощь Украине

Французский политик Филиппо назвал безумием планы увеличить финансовую помощь Украине

Решение Евросоюза увеличить пакет финансовой помощи Украине — безумие. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал бывший депутат Европарламента и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Неистовое безумие! ЕС собирается попросить у стран-членов еще 20 миллиардов евро на "защиту Украины"!» — написал он и отметил, что Франция может выделить Киеву четыре миллиарда евро.

Филиппо также заявил, что если европейские страны не прекратят помогать Украине, они разорятся.

Ранее политик прокомментировал решение президента страны Эммануэля Макрона передать Вооруженным силам Украины ракеты дальнего радиуса действия SCALP. По его словам, это бред и безумие.