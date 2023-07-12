Во Франции раскритиковали Макрона из-за нового решения по Украине

Французский политик Филиппо назвал отправку ВСУ ракет SCALP безумием и бредом

Бывший депутат Европарламента и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал решение президента страны Эммануэля Макрона передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Филиппо раскритиковал Макрона из-за его нового решения по Украине и назвал отправку ВСУ ракет SCALP безумием и бредом.

«Безумие! Только что Макрон объявил в первый день саммита НАТО, что Франция поставит Украине ракеты дальнего действия SCALP. Продолжительная поддержка войны стоит нам целое состояние. Прекратите этот бред!» — призвал политик.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на военный источник европейской страны сообщило, что первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.