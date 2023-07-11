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15:44, 11 июля 2023Мир

Стало известно о получении первых французских ракет SCALP Киевом

AFP: первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине. Об этом рассказал военный источник европейской страны в разговоре с Reuters.

Издание Huffpost со ссылкой на AFP подтверждает эту информацию.

Ракеты SCALP (в Великобритании они получили название Storm Shadow) с радиусом действия свыше 250 километров разработали компании Matra и British Aerospace.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты SCALP 11 июля. По словам французского президента, с учетом контрнаступления Вооруженных сил Украины и ситуации на поле боя он решил увеличить поставки вооружения и оборудования Киеву. Источник Reuters утверждает, что Киев дал Парижу свои заверения в том, что не будет использовать ракеты для ударов по российской территории.

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    Виктория Кондратьева
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