Стало известно о получении первых французских ракет SCALP Киевом

AFP: первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине

Первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине. Об этом рассказал военный источник европейской страны в разговоре с Reuters.

Издание Huffpost со ссылкой на AFP подтверждает эту информацию.

Ракеты SCALP (в Великобритании они получили название Storm Shadow) с радиусом действия свыше 250 километров разработали компании Matra и British Aerospace.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты SCALP 11 июля. По словам французского президента, с учетом контрнаступления Вооруженных сил Украины и ситуации на поле боя он решил увеличить поставки вооружения и оборудования Киеву. Источник Reuters утверждает, что Киев дал Парижу свои заверения в том, что не будет использовать ракеты для ударов по российской территории.