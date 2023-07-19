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18:11, 19 июля 2023Моя страна

В Екатеринбурге пройдет посвященный кино и театру фестиваль

В Екатеринбурге с 12 по 19 августа пройдет фестиваль «Кинотеатрум»

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге впервые состоится фестиваль «Кинотеатрум», приуроченный к 300-летию города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Мероприятие пройдет с 12 по 19 августа. Оно будет состоять из трех частей, посвященных театру, музыке и кино. В рамках мероприятия Частный универсальный театр «Театрум» представит посетителям детские спектакли, во второй части фестиваля гости смогут посетить живые концерты, а в третьей — показ музыкальных фильмов. Всего организаторы фестиваля подготовили семь фильмов, пять концертов и четыре спектакля.

Организацией мероприятия занимается команда «Венского фестиваля» во главе с Марией Зашляпиной.

Ранее сообщалось, что в парке жилого района Салават Купере в Казани пройдет фестиваль «Книжный экватор». В программе фестиваля разнообразные мастер-классы, ярмарка книг, выставки, перформансы и лекции.

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    Алиса Удовик
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