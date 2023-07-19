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10:40, 19 июля 2023Моя страна

В Ингушетии на строительство госфилармонии выделят более 1,8 миллиарда рублей

На строительство госфилармонии в Магасе направят более 1,8 млрд рублей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

На строительство здания государственной филармонии в Ингушетии выделят более 1,8 миллиарда рублей, новый объект планируется построить в административном центре региона Магасе. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу правительства региона ТАСС, строительство начнется уже в этом году.

«Объект контрактной стоимостью свыше 1 млрд 828 млн рублей начнут возводить в 17-м микрорайоне города. В 2023 году на начальный этап строительных работ планируется направить 157 млн рублей», — отметили в сообщении.

Согласно имеющимся данным, здание будет пятиэтажным с подвальными и техническими помещениями. Предполагается, что оно будет вмещать зрительный зал, фойе, кулуары, распределительный и кассовый вестибюли, а также комплекс помещений обслуживания зрителей.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии прошел веломарафон, в котором приняли участие 100 человек.

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    Варвара Кошечкина
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