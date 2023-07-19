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18:11, 19 июля 2023Моя страна

В IT-парке Казани пройдет форум «Производительность 360»

В IT-парке Казани 20 и 21 июля пройдет форум «Производительность 360»

Фото: Burst / Unsplash

В Казани в IT-парке имени Башира Рамеева состоится ежегодный форум «Производительность 360». Об этом сообщает «КП-Казань».

Деловое мероприятие пройдет 20 и 21 июля. На форум приедут представители российских органов власти и предприятий-лидеров построения производственных систем. Управленцы обсудят итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений и поделятся решениями, которые помогли им справиться с трудностями.

Ранее сообщалось, что в Межвузовском студенческом кампусе в Уфе начнет работать Центр молодежного инновационного творчества. Главной задачей центра является вовлечение молодого поколения в инновационную деятельность.

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    Алиса Удовик
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