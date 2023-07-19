Джулия Фокс искупалась в океане в прозрачном купальнике

Модель Джулия Фокс появилась на пляже в Нью-Йорке в прозрачном купальнике

Американская актриса и модель Джулия Фокс искупалась в океане в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Так, 33-летняя знаменитость появилась на пляже в Нью-Йорке в прозрачном купальнике бренда PrettyLittleThing и брюках, оформленных сеткой. При этом ее образ дополняли черные сумки, кепка с пестрым принтом и солнцезащитные очки. В качестве аксессуаров она выбрала чокер, золотую цепь с подвеской и серебряные серьги.

Добравшись до места отдыха, манекенщица сняла штаны и пошла купаться в океан. На размещенных кадрах видно, как сквозь мокрую ткань купальника виднеется обнаженная грудь модели.

Ранее Джулия Фокс снялась в откровенном виде для британской версии журнала Vogue. На одном размещенном фото 33-летняя знаменитость позирует в латексном бюстгальтере телесного цвета. При этом изделие украшено прозрачными бусинами и металлическими цепями.