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01:00, 19 июля 2023Ценности

Джулия Фокс искупалась в океане в прозрачном купальнике

Модель Джулия Фокс появилась на пляже в Нью-Йорке в прозрачном купальнике

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

Американская актриса и модель Джулия Фокс искупалась в океане в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Так, 33-летняя знаменитость появилась на пляже в Нью-Йорке в прозрачном купальнике бренда PrettyLittleThing и брюках, оформленных сеткой. При этом ее образ дополняли черные сумки, кепка с пестрым принтом и солнцезащитные очки. В качестве аксессуаров она выбрала чокер, золотую цепь с подвеской и серебряные серьги.

Добравшись до места отдыха, манекенщица сняла штаны и пошла купаться в океан. На размещенных кадрах видно, как сквозь мокрую ткань купальника виднеется обнаженная грудь модели.

Ранее Джулия Фокс снялась в откровенном виде для британской версии журнала Vogue. На одном размещенном фото 33-летняя знаменитость позирует в латексном бюстгальтере телесного цвета. При этом изделие украшено прозрачными бусинами и металлическими цепями.

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    Карина Черных
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