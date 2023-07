Джулия Фокс снялась в латексном бюстгальтере для Vogue

Модель Джулия Фокс снялась в латексном бюстгальтере для британского Vogue

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась в откровенном виде для британской версии журнала Vogue. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

На одном размещенном фото 33-летняя знаменитость позирует в латексном бюстгальтере телесного цвета. При этом изделие украшено прозрачными бусинами и металлическими цепями. Кроме того, ее образ дополняют высокие перчатки и массивные пластиковые серьги. Известно, что в качестве визажистов выступили мастера косметического бренда ISAMAYA, которые нанесли на ее веки золотистые тени, а на губы — красную сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в объемную прическу.

Также манекенщица предстала перед камерой с широким чокером на шее, оформленным массивным металлическими кольцом. К этому образу визажисты сделали макияж с сияющими тенями серого цвета, а также накрасили ресницы желтой тушью и выделили скулы с помощью фиолетово-розовых румян.

Ранее Джулия Фокс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Так, знаменитость пришла на кинопремьеру Something You Said Last Night в Торонто. Для мероприятия манекенщица выбрала черное платье, оформленное вырезами на интимных частях тела. При этом она заклеила свои соски пэстисами, с которых свисали цепи с крестами.