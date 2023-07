Джулия Фокс появилась на публике с крестами на сосках

Модель Джулия Фокс появилась на кинопремьере в Торонто с крестами на сосках

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость пришла на кинопремьеру Something You Said Last Night в Торонто. Для мероприятия манекенщица выбрала черное платье, оформленное вырезами на интимных частях тела. При этом она заклеила свои соски пэстисами, с которых свисали цепи с крестами. Свой образ звезда дополнила красным клатчем и массивными туфлями.

Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, нанеся на глаза серые тени, а на губы — серебристую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и выпрямили их.

В июне Джулия Фокс снялась в откровенной рекламе новой коллекции косметики бренда ISAMAYA. Знаменитость предстала перед камерой в комплекте нижнего белья, состоящего из металлического бюстгальтера и кожаных трусов с цепями. Ее образ дополнил пирсинг на губах и бровях.