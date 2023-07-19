Литературный фестиваль соберет в Дагестане более 50 литературных деятелей

В Дагестане с 7 по 9 сентября пройдет фестиваль «Дни белых журавлей»

Литературный фестиваль «Дни белых журавлей», который будет проходить в Дагестане с 7 по 9 сентября, соберет более 50 литературных деятелей. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу Минкульта региона ТАСС, в рамках фестиваля, посвященного народному поэту Расулу Гамзатову, пройдет ряд мероприятий в Махачкале, Дербенте и на родине поэта в Хунзахском районе.

«Гамзатовские дни соберут на дагестанской земле 55 литературных деятелей из регионов России, Таджикистана, Ирана, Палестины, Италии, Азербайджана, Египта, Казахстана, Киргизии, Сирии, Грузии, Белоруссии, Узбекистана, которые посетят мероприятия в Махачкале, Хунзахе и Дербенте», — отметили в пресс-службе.

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