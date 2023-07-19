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13:30, 19 июля 2023Мир

Глава британской разведки призвал россиян к госизмене

Sky News: глава британской МИ-6 Ричард Мур призвал россиян шпионить в пользу Лондона

Фото: UK Government / Wikimedia Commons

Российские граждане должны пойти на госизмену и шпионить в пользу Лондона, чтобы приблизить окончание конфликта на Украине. С таким призывом к россиянам обратился глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, его цитирует Sky News.

По его словам, многие россияне сейчас потрясены тем, что их армия «стирает с лица земли украинские города» и «разоряет братский народ». Мур отметил, что «двери МИ-6 всегда открыты» для тех граждан России, кто столкнулся с дилеммой морального выбора.

«Вместе мы будем работать, чтобы положить конец кровопролитию», — подчеркнул начальник внешнеполитической разведки Великобритании.

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    Глеб Бажуткин
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