Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:04, 19 июля 2023Среда обитания

Россиян захотели сажать в тюрьму за граффити

Коммунальщики предложили ужесточить наказание за граффити и сажать его авторов в тюрьму

Фото: Jakob Rosen / Unsplash

Наказание за граффити на зданиях захотели ужесточить — авторов рисунков предложили сажать в тюрьму. С инициативой ввести уголовную ответственность выступил оператор водоснабжения и водоотведения «Российские коммунальные системы» (РКС), пишет «Российская газета».

Коммунальщики пояснили, что сейчас по закону за испорченные здания наказывают не художников, а в основном владельцев зданий — собственник сооружения должен сам закрасить надписи. При этом авторы граффити практически не рискуют — даже если их снимут видеокамеры, придется заплатить лишь незначительный штраф.

РКС предлагает более четко прописать ответственность за рисунки на зданиях в уголовном кодексе. Авторы инициативы считают, что нужно определить понятие «граффити» и ввести его в две статьи УК — в том числе о вандализме. Так решать проблему сможет уже полиция. Для художников предложили сделать более серьезное наказание — исправительные работы или даже лишение свободы.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за токсичные растения на даче. По словам экспертов, за наличие на загородном участке борщевика или волчеягодника можно отделаться денежным штрафом, а за выращивание конопли или кокаинового куста грозит уже уголовная ответственность.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Командир ЧВК «Вагнер» анонсировал начало «самой большой работы в мире»

    Перечислены главные ошибки в уходе за лицом

    Время работы Керченской переправы изменили

    Мать Тимати высказалась об откровенных фото его возлюбленной

    Украинский генерал призвал сменить власть в стране

    Акула укусила сидевшего в воде мужчину

    Автомобилиста осудили на три года за нападение на контролера парковки в Москве

    Госдума приняла закон об исламском банкинге

    В Минспорта рассказали о санкциях для сменивших гражданство россиян

    На Украине оценили уровень коррупции в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости