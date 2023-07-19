Россиян захотели сажать в тюрьму за граффити

Коммунальщики предложили ужесточить наказание за граффити и сажать его авторов в тюрьму

Наказание за граффити на зданиях захотели ужесточить — авторов рисунков предложили сажать в тюрьму. С инициативой ввести уголовную ответственность выступил оператор водоснабжения и водоотведения «Российские коммунальные системы» (РКС), пишет «Российская газета».

Коммунальщики пояснили, что сейчас по закону за испорченные здания наказывают не художников, а в основном владельцев зданий — собственник сооружения должен сам закрасить надписи. При этом авторы граффити практически не рискуют — даже если их снимут видеокамеры, придется заплатить лишь незначительный штраф.

РКС предлагает более четко прописать ответственность за рисунки на зданиях в уголовном кодексе. Авторы инициативы считают, что нужно определить понятие «граффити» и ввести его в две статьи УК — в том числе о вандализме. Так решать проблему сможет уже полиция. Для художников предложили сделать более серьезное наказание — исправительные работы или даже лишение свободы.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за токсичные растения на даче. По словам экспертов, за наличие на загородном участке борщевика или волчеягодника можно отделаться денежным штрафом, а за выращивание конопли или кокаинового куста грозит уже уголовная ответственность.