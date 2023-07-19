Двое россиян сбыли наркотики на миллион рублей и попали под суд

В Хабаровском крае будут судить двух сообщников, сбывших наркотики на один миллион рублей

В Хабаровском крае суд рассмотрит дела 44-летнего жителя города Бикина и его 38-летней сообщницы о сбыте наркотиков и легализации денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, фигуранты действовали под руководством куратора. С ним они общались в мессенджере. Сообщники забирали запрещенные вещества из тайников в Хабаровске, затем перевозили их, фасовали и делали закладки в Бикине.

За работу россияне получали оплату в биткоинах, которые потом переводили в рубли. Всего установлено 22 факта сбыта наркотиков на один миллион рублей.

Отмечается, что поймать фигурантов удалось после задержания покупателя их «продукции». По факту произошедшего возбуждено дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и статье 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.