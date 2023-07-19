Россиянин изрезал знакомого в санатории из-за оскорблений и попал под следствие

В Хабаровском крае осудили на шесть лет россиянина, изрезавшего собутыльника в санатории

В Хабаровском крае суд приговорил к шести годам лишения свободы 59-летнего местного жителя, изрезавшего собутыльника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2022 года фигурант отдыхал в санатории в поселке Теплоозерск. Он выпивал с несколькими мужчинами, а затем поссорился с одним из них. Оппоненты стали оскорблять друг друга. Тогда осужденный начал угрожать обидчику и ударил его в лицо и шею режущим предметом. Очевидец происходящего попытался остановить конфликт, тогда потерпевший смог убежать из комнаты. Но фигурант вскоре догнал его и нанес еще несколько ударов. Их общий знакомый вновь вступился и оттолкнул нападавшего, а сотрудники санатория вызвали полицию и скорую помощь.

