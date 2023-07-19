Ивлееву обманули при заказе мебели

Блогершу Анастасию Ивлееву обманули почти на 1,1 миллиона рублей при заказе гардеробной

Российскую телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву обманули более чем на миллион рублей при заказе мебели. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Изучив положительные отзывы и портфолио петербургской мебельной компании PLYwood, звезда заказала у ее представителей гардеробную. После обсуждения деталей проекта Ивлеева перевела аванс в размере почти 1,1 миллиона рублей, однако вскоре после этого сайт организации перестал работать, а телефоны ее владельца Дмитрия Стасюка и личного менеджера блогерши стали недоступны.

Когда телеведущая поняла, что ее обманули, она решила обратиться в суд. Там Ивлеева узнала, что она не единственная жертва мошенников. Общее число пострадавших составляет несколько десятков.

В июне стало известно, что актер Дмитрий Полесюков пострадал от рук мошенников при покупке квартиры в Москве. Артист отдал им 13 миллионов рублей.